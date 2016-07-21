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هل يتحكم غالي في يول؟ زيزو يجيب

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هل يتحكم غالي في يول؟ زيزو يجيب هل يتحكم غالي في يول؟ زيزو يجيب

أبدى عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي عدم اقتناعه مما تردد من ضعف شخصية مارتن يول المدير الفني للفريق.

وقال زيزو خلال استضافته بقناة صدى البلد: "أتعجب ممن يشكك في قوة شخصية يول، فهو مدرب كبير عمل في نادي توتنام".

وأضاف: "لا يمكن للاعب سواء حسام غالي أو غيره أن يتحكم في مارتن يول، وكذلك أنا لا أتدخل فى عمله"

وواصل "مهامي إدارية ومالية تخص قطاع الكرة، بدليل أنني لا أحضر كل المباريات والتدريبات، ولا أناقش المدرب في خطة الفريق".

وعن التفكير في إقالة مارتن يول، رد زيزو: "من حق الجماهير أن تقلق، ولكن أنا مسؤول وليس مشجع".

واختتم "لذا فإن دوري هو دعم الجهاز الفني في الظروف الصعبة، والجماهير عليها أن تقدر مسؤولياتي".

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