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زيزو: الأهلي لن يضم مهاجم أوروبي

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زيزو: الأهلي لن يضم مهاجم أوروبي زيزو: الأهلي لن يضم مهاجم أوروبي

أغلق عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي الباب أمام تعاقد ناديه مع مهاجم أوروبي.

وحسم زيزو الأمر، قائلا: "لن نضم مهاجم أوروبي، لأن البيئة والأجواء مختلفة، واحتياجاتنا معروفة".

وأوضح: "نريد التعاقد مع لاعب وسط مدافع، وجناح أيمن وأيسر لتعويض رحيل رمضان صبحي، بالإضافة لصانع ألعاب وحارس مرمى".

واستطرد "تعاقدنا مع محمد الشناوي حارس بتروجيت، ومروان محسن مهاجم الإسماعيلي، وسنعقد مؤتمرا صحفيا له صباح الخميس، لتسلم قميصه، والانضمام لتدريبات الفريق".

واختتم "يتبقى لنا 3 لاعبين جدد، نسعى لضمهم بخلاف محمد "ميدو" جابر وعلي معلول"

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فيديو اليوم السابع