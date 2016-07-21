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المرور: ضبط 3 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

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المرور: ضبط 3 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة المرور: ضبط 3 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية، لفرض الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار عن ضبط 3369 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة، خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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