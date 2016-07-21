السباحة واليوجا.. تعيد طاقتك ونشاطك أثناء الدورة الشهرية "جربيها"

تشعر الكثير من الفتيات بضعف فى مستويات الطاقة واللياقة البدنية والقدرة على التحمل وقت "الدورة الشهرية" وهذا يرجع إلى تقلب الهرمونات داخلها خلال هذه الفترة.

وفسر الدكتور "ستايسى سيمز" سبب قلة مستويات الطاقة لدى المرأة خلال فترة الدورة الشهرية بدراسة قام بها مع مجموعة من الباحثين من مركز "الفيزيولوجى" فى نيوزيلندا"، واكتشاف طرق زيادة مستويات الطاقة.

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>وقال: "خلال فترة "الدورة الشهرية" تصل كل مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى أدنى مستوياتها، ومن الأسهل لجسمك الوصول إلى الجليكوجين كمصدر للطاقة بدلا من الاعتماد على انهيار الجسم خلال هذه الفترة، والرياضة تعالج هذا الضعف لتعيد للمرأة قوتها التى اعتادت عليها طوال أيام الشهر مثل السباحة واليوجا مع التأكيد على تناول كميات كبيرة من الماء لتعويض ما تفقده النساء من سوائل خلال فترة الدورة الشهرية.

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>وأضاف: "تعويض السوائل التى تفقدها المرأة خلال هذه الفترة يسبب الشعور بالدوخة والدوران، لهذا تناول كميات كبيرة من الماء يمكنها أن تعوض فقد هذه السوائل، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائى متوزان والنوم عدد ساعات طويلة".

وأشار الدكتور "سيمز" إلى أن مستويات الاستروجين والبروجسترون تبدأ فى الارتفاع بعد انتهاء أيام الدورة الشهرية، وبهذا يمكنها أن تستغل هذه الفترة باستعادة نشاطها باتباع خطوات رياضية تزيد من عضلاتها وتعيد النشاط إلى كل أجهزة الجسم".

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>وينصح الدكتور "سيمز" السيدات بضرورة المواظبة على التمارين الرياضية حتى وقت الدورة الشهرية للحفاظ على مستوى طاقتها وعدم شعورها بالإرهاق والتعب.

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