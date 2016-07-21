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شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسنوكر بمشاركة 27 دولة عربية وأوروبية

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شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسنوكر بمشاركة 27 دولة عربية وأوروبية شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسنوكر بمشاركة 27 دولة عربية وأوروبية
بدأت فعاليات بطولة العالم للبلياردو فرق (سيدات - رجال - ماسترز)، وكذلك بطولة الكرات الست الحمر (سيدات - رجال)، والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو الجارى، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضه، ووزارة السياحة، ومصر للطيران ومحافظة جنوب سيناء بمشاركة 27 دولة عربية وأوروبية، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لألعاب البلياردو.

وحضر افتتاح البطولة اللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار المحافظ للإعلام والمتحدث الرسمى لمحافظة جنوب سيناء، نائبًا عن المحافظ اللواء خالد فودة، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وألقى اللواء عبد الفتاح كلمة رحب بها بجميع الحضور من اللاعبين والحكام والمشاركين واعتذر عن عدم حضور المحافظ لارتباطه بالالتزام خارج المحافظة، وأكد حرص المحافظ على حضور مثل هذه البطولات الدوليه تشجيعًا للسياحة الرياضية وللترحيب بالوفود.

وطالب حلمى جميع الوفود بالخروج بعد منتصف الليل رجالاً وسيدات والتجول بمنتهى الحرية والأمان ونقل ما يرونه بأعينهم لأهلهم وأصدقائهم وحكوماتهم وأن يكونوا سفراء لبلادهم ليأكدوا أن شرم الشيخ آمنة تمامًا أكثر من بلدان أوروبية أخرى بالإضافة لجمالها ونظافتها ومناظرها البديعة، وتستحق زيارتها والتمتع بمقاصدها السياحية.

كما أكد أهمية مثل هذه البطولات لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ من جميع دول العالم، وإرسال رسالة سلام من شرم الشيخ إلى جميع شعوب العالم من خلال ما يرونه فى شرم الشيخ.

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