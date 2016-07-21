بالصور.. أمن مطروح يشن حملة إزالة إشغالات مكبرة بالشوارع والكورنيش

شنت مديرية أمن مطروح، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، بكورنيش وشوارع مدينة مرسى مطروح، بعد تعدد شكاوى المصطافين، وشارك فى الحملة إدارة البحث الجنائى وقسم شرطة المرافق وإدارة المرور والأقوال الأمنية وقوات الأمن وإدارة الحماية المدنية، بالاشتراك مع مجلس مدينة مرسى مطروح، وأسفرت عن تحرير 54 محضرا متنوعا منها 29 محضر إشغال طريق و10 محاضر نظافة، كما تم ضبط 15 حالة مضبوطات بإجمالى 240 حالة متنوعة سلمت جميعها لمجلس المدينة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إن ذلك يأتى فى إطار تحقيق التواجد الأمنى الفعال، وتكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الجادة فى مجال مكافحة الجريمة منعًا وكشفًا وملاحقة مرتكبيها، وفرض أقصى درجات السيطرة وتأكيد الشعور الأمنى لدى المواطنين والذى ينعكس إيجابيًا على ثقتهم فى رجال الشرطة مما يدفعهم للتعاون الجاد والمثمر.



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حملة إزالة إشغالات شوارع وكورنيش مطروح



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تحرير عدد من محاضر الإشغال وإزالتها



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نائب مدير أمن مطروح يرأس حملة الإزالة



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التحفظ على المضبوطات خلال الحملة



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إزالة الإشغالات أمام محل شهير بجوار المحافظة



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إزالة الإشغالات من شوارع مطروح