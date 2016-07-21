مستثمرو البحر الأحمر: القطاع السياحى على شفا الإفلاس ونطالب بلقاء رئيس الوزراء

وقالت جمعية مستثمري البحر الأحمر فى بيان لها صدر مساء أمس الأربعاء، "لقد مرت بِنَا 6 سنوات عجاف تحملناها بصبر و إحتمال إيمانا منا بمستقبل بلدنا و بواجبنا تجاه الوطن و تجاه ملايين العاملين بالقطاع الذين باتت أرزاقهم و أسرهم على المحك و أصبحوا عرضه للمصاعب الماليه و الإجتماعية.
وحذرت الجمعية فى بيانها من أن القطاع على شفى الإفلاس وأن إطفاء أنوار المنتجعات السياحية أصبح مسألة وقت لا أكثر، مؤكدين علي قيامهم بعرض الحلول العاجلة و الناجزة بناء على خبره عملية و دراية عمقتها سنوات العمل الطويلة و إلمام بالقطاع و أوجاعه لكافة الجهات المعنية بالدولة، ولكن للاسف و لم تلقى مقترحاتهم الإستجابة المرجوة و لازال لديهم بصيص أمل أن تتعامل الحكومة مع مقترحاتهم بمزيد من الجدية.
واوضح البيان ان مستثمري البحر الاحمر أنهم لم يقصروا فى اي جهدا فى الحفاظ على منشآتهم و العاملين بها طوال الفترة السابقة.
وطالبت الجمعية فى بيانها عقد اجتماع عاجل للمستثمرين مع رئيس الوزراء لوضع خطة عاجلة لإنقاذ القطاع قبل أن يعجوا عن الإيفاء بإلتزامتهم تجاه العاملين و لا يتمكنوا من الحفاظ على قطاعهم من الإنهيار.
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