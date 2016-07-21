النيابة تحقق فى واقعة انتحار ضابط شرطة بالمعاش فى الوايلى

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد لبيب، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الاول لنيابات غرب القاهرة، التحقيق فى واقعة إنتحار ضابط شرطة على المعاش فى منزل بمنطقة الوايلى.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة الوايلى، تلقى بلاغ من الأهالى يفيد انتحار ضابط شرطة على المعاش، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الي مكان الحادث، وأشارات التحريات الأولية إلى أن المتوفى ضابط شرطة بالعقد الثامن من العمر ويعيش بمفرده بمنزله ويعانى من حالة نفسية سيئة يرجح أنها سبب إقدامه على الانتحار .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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