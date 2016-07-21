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القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم بنادق خرطوش وذخيرة فى القاهرة

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القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم بنادق خرطوش وذخيرة فى القاهرة القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم بنادق خرطوش وذخيرة فى القاهرة
نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على "متولى م م " 26 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، عيار 12 مم، و 3 طلقات، اعترف بحيازتهم بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17646 لسنة 2016 م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "سيد س ر " 27 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى " بندقية خرطوش عيار 12 مم وطلقة، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18212 لسنة 2016 م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونجح رجال المباحث فى القبض على "أحمد م ع " 30 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" عيار 12 مم، و 3 طلقات من ذات العيار، اعترف بحيازتها بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18562 لسنة 2016 م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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