مختبر أمانة عسير يرصد كميات عسل مسرطن ومغشوش

45 عينة لم تتجاوز 31 منها اشتراطات الجودة

رصدت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة كميات كبيرة من العسل غير المطابق للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد فحصها بمختبر الأمانة.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة م. عبدالعزيز الرمثي، بأن فرق الرقابة الصحية بإشراف مدير الرقابة الشاملة م. عبدالعزيز القحطاني، رصدت أثناء جولاتها الرقابية الاعتيادية كميات من العسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي الذي تم عرضة للبيع في عدد من المواقع بأبها، مشيراً إلى انه تم فحص هذه الكميات العشوائية بمختبر الأمانة وأثبتت بأنها غير مطابقة لمعايير الجودة، حيث تم سحب 45 عينة عشوائية وثبتت مخبرياً عدم تجاوز 31 عينة لاشتراطات الجودة.

من جهته، كشف مدير صحة البيئة بالأمانة د. جابر عسيري، بأن عينات العسل التي لم تتجاوز الاختبار كانت إما مسرطنة أو مغشوشة أو مغذاة بالسكر أو المشروبات الغازية وغيرها، حيث استخدم بعض الباعة التغذية السكرية بدلا من المحاصيل الزراعية للحصول على عسل وبيعه، وتم تعريض بعضها لأشعة الشمس بشكل مباشر ودرجات حرارة عالية من أجل تقليل كثافة العسل لتعبئته وتجهيزه للبيع.

واستطرد د. عسيري إلى أنه لوحظ ارتفاع مادة HMF الكيميائية في العسل والتي تأتي نتيجة تسكير السكريات البسيطة وخاصة جزء الفركتوز، -التسكير هو ظهور بلورات السكر في عبوات العسل-، حيث يلجأ بعض الباعة إلى تعريض العسل إلى درجات حرارة مرتفعة لتختفي البلورات الإنزيمات في العسل وتتكون المادة المسرطنة، مختتماً قوله بأن مختبر الأمانة يستقبل كافة أنواع العسل لفحصه من قبل كادر متخصص ومؤهل من ذوي الدرجات العليا مجاناً، داعياً إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الشراء من الباعة المتجولين على الطرق السياحية.