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تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في القنفذة

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أصدرت وزارة الداخلية امس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.

وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم، حسن بن مبارك بن خميس آل عطية العمري - سعودي الجنسية - على قتل، جحران بن أحمد بن جمعان آل عبدالله العيسى - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف حصل بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، حسن بن مبارك بن خميس آل عطية العمري - سعودي الجنسية - امس الأربعاء بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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