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برج السرطان حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

على الصعيد المهنى:
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تمتع بدرجة من النجاح العالى اليوم خاصة الذى يعمل فى وظائف تحتوى على المراقبة والتحليل ، كما سيمكنك الاستفادة من تجارب كثيرة تعتبر كنزا بالنسبة لك ، ومن المتوقع اليوم أن تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك فى العمل.

على الصعيد العاطى، عليك محاولة الابتعاد عن أى مؤثرات يمكن أن تتدخل فى علاقتك العاطفية، فيجب عليك أن تحافظ على سرية العلاقة بينكما، ومن المتوقع أن تتعرف على أصدقاء جدد اليوم يساعدونك على فهم أعمق لمعنى الحب ، وستتمكن من خلال ذلك معرفة الفرق بين الحب العابر والحب الحقيقى، وهذا سيجعلك أفضل فى تحديد الشخص المناسب لنفسك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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على الرغم من أنه الظاهر يبدو أن يومك سيكون خاليا من أى عوائق ، إلا أن هناك توقعات تقول إن سلسلة من الأحداث ستؤثر على جهازك الهضمى وتحدث له خلل مؤقت ، قلل من تناول الحلويات والأطعمة الدهنية التى تؤثر سلبا على المعدة وتفسد صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
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ستكون الفترة القادمة سريع الاستجابة تتميز بالحماس ومفعم بالطاقة فاستغل تلك الفترة لصالحك، وحاول أن تستمتع بها خاصة فى مجال عملك.
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مصر 365

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