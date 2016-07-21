برج العقرب حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:أنت شخص طموح قادر على أن تعمل بنظام وترتب للوصول لأهدافك وأحلامك بنظام وذكاء شديدين ولكن ينقصك فقط أن تتقبل اختلاف شخصيات الآخرين فى العمل و لا يشترط أن يعملوا بالطريقة نفسها.
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على الصعيد العاطفي: من المهم أن تعيد النظر فى العلاقة العاطفية التى تعيشها الآن وتضع بعض الحدود التى تجعل العلاقة واضحة وصحية أكثر، خاصة بالنسبة لمطالب شريكك المتزايدة والتى تميل نحو الأنانية.
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برج العقرب على الصعيد الصحي:من المهم أن تأخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على صحتك ووقايتك من الإصابة بأى عدوى اليوم خاصة أنك معرض للاصابة بالبرد.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: الحذر يجب أن يكون شعارك اليوم يجب أن تأخذ حذرك خاصة فيما يتعلق بتصرفاتك وحديثك مع الآخرين لأنك يمكن أن تصبح ضحية سوء تفاهم اليوم.
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