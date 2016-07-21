برج العقرب حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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أنت شخص طموح قادر على أن تعمل بنظام وترتب للوصول لأهدافك وأحلامك بنظام وذكاء شديدين ولكن ينقصك فقط أن تتقبل اختلاف شخصيات الآخرين فى العمل و لا يشترط أن يعملوا بالطريقة نفسها.من المهم أن تعيد النظر فى العلاقة العاطفية التى تعيشها الآن وتضع بعض الحدود التى تجعل العلاقة واضحة وصحية أكثر، خاصة بالنسبة لمطالب شريكك المتزايدة والتى تميل نحو الأنانية.من المهم أن تأخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على صحتك ووقايتك من الإصابة بأى عدوى اليوم خاصة أنك معرض للاصابة بالبرد.الحذر يجب أن يكون شعارك اليوم يجب أن تأخذ حذرك خاصة فيما يتعلق بتصرفاتك وحديثك مع الآخرين لأنك يمكن أن تصبح ضحية سوء تفاهم اليوم.