برج الثور حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> تحتاج اليوم أن تغير أسلوبك القاسى والجاف فى تعاملك مع الآخرين فعليك أن تكسب زملاءك، حاول أن تعرف ما يريدونه منك وأن تجد طريقة لتكوين علاقة جيدة معهم. على الصعيد العاطفي:

> تسبب علاقة عاطفية اليوم مع زميلك بعض التوتر والضغوطات،حاول أن تفصل بين علاقتك الشخصية وحياتك المهنية، اذهب للقيام ببعض التمرينات الرياضية مع شريك حياتك لكى تقلل من التوتر بينكم. برج الثور على الصعيد الصحي:

> اليوم هو القوت المناسب لكى تصدق حدسك وعقلك فكنت تتجاهل ما يقوله لك عقلك فى الأيام الماضية، فأنت تعرف جيدا ما يجب أن تقوم به، فسيقل إحساسك بالتوتر والقلق عندما تسمع صوت عقلك. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> تشعر بكثير من الفوضى والارتباك وتعرف أسباب هذا الأمر جيدا، خذ وقتك جيدا فى تحليل الأمور لكى تستطيع أن تصل إلى الحلول المناسبة إليك.

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شبكةعيونالإخبارية

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