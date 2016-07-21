برج الجدى حظك اليوم الخميس 21/7/2016

>
برج الجدى على الصعيد المهني:تتعرض لعدد من الضغوط حاليا فى العمل إلا أنها ستنتهى خلال أيام معدودة ، فكن متفائل ، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السارة.
>
على الصعيد العاطفي:أما حياة برج الجدى فهى غير مستقرة على الإطلاق ، فالقلق و الاضطرابات تسيطر عليكما ، حاول أن تبادر و تكون أكثر رومانسية ، و لا تفكر فى الماضى.
>
برج الجدى على الصعيد الصحي:أزمات صحية متتالية ستكون ضحيتها ، فأنت تحتاج لفترة طويلة من الراحة لتستعيد نشاطك و حيويتك التى فقدتها مؤخرا ، و اضرابات المعدة التى تصيبك فحلها هو الابتعاد عن " الوجبات السريعة " .
>
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى الكثير من الأحداث التى ستغير حياتك اليومية تماما و تبعدك عن " الروتين " .
>
>