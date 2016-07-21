برج الجدى حظك اليوم الخميس 21/7/2016



> برج الجدى على الصعيد المهني:

> تتعرض لعدد من الضغوط حاليا فى العمل إلا أنها ستنتهى خلال أيام معدودة ، فكن متفائل ، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السارة. على الصعيد العاطفي:

> أما حياة برج الجدى فهى غير مستقرة على الإطلاق ، فالقلق و الاضطرابات تسيطر عليكما ، حاول أن تبادر و تكون أكثر رومانسية ، و لا تفكر فى الماضى. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> أزمات صحية متتالية ستكون ضحيتها ، فأنت تحتاج لفترة طويلة من الراحة لتستعيد نشاطك و حيويتك التى فقدتها مؤخرا ، و اضرابات المعدة التى تصيبك فحلها هو الابتعاد عن " الوجبات السريعة " . توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى الكثير من الأحداث التى ستغير حياتك اليومية تماما و تبعدك عن " الروتين " .

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شبكةعيونالإخبارية

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