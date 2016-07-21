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برج الجدى حظك اليوم الخميس 21/7/2016

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 21/7/2016 برج الجدى حظك اليوم الخميس 21/7/2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:
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تتعرض لعدد من الضغوط حاليا فى العمل إلا أنها ستنتهى خلال أيام معدودة ، فكن متفائل ، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السارة.

على الصعيد العاطفي:
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أما حياة برج الجدى فهى غير مستقرة على الإطلاق ، فالقلق و الاضطرابات تسيطر عليكما ، حاول أن تبادر و تكون أكثر رومانسية ، و لا تفكر فى الماضى.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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أزمات صحية متتالية ستكون ضحيتها ، فأنت تحتاج لفترة طويلة من الراحة لتستعيد نشاطك و حيويتك التى فقدتها مؤخرا ، و اضرابات المعدة التى تصيبك فحلها هو الابتعاد عن " الوجبات السريعة " .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى الكثير من الأحداث التى ستغير حياتك اليومية تماما و تبعدك عن " الروتين " .
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مصر 365

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