برج الحمل حظك اليوم الخميس 21/7/2016



> برج الحمل على الصعيد المهني:

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>أنت لا تحب الانتظار ولا تحتمله لذلك حاول أن تتأنى قليلاً حتى لا تجد نفسك أمام قرارات صادمة تندم عليها فيما بعد، لا يمكن أن تتخطى عددا كبيرا من المراحل دون أن تقف عند كل مرحلة لوقت معين، وستُمنح فرصة اغتنمها وحقق طموحاتك المتعلقة بالعمل. على الصعيد العاطفي:

> هناك شخص يحاول التدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك ما إن كنت ستوافق أم لا، فأنت تتمتع بشخصية رومانسية وإحساس عال وتعبر عنه بصدق. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> تبدو فى حالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى أن تهمل فى الطعام وتفرط فيه وتفسد ما فعلته طيلة الفترة الماضية، حاول أن تمارس الرياضة وتتناول الزبادى و اللبن الرايب ليساعدك على الهضم، وحاول أن تنغمس فى المهام التى تنطوى على حركة عالية. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> تواجه بعض المشاكل مع العلاقات المتشابكة والأحاديث مزدوجة المعانى وتعانى من مشاكل متكررة مع سوء فهم الناس لك، ولكن يمكنك تجاوز كل هذه المشاكل ،لذلك عليك أن تتحلى بالصبر وتمشى وفقاً لخطة مدروسة وخطوات محسوبة بعيداً عن التفكير العشوائى.

شبكةعيونالإخبارية

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