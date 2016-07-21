برج العذراء حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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قد يكافئ أحد زملائك على انجاز في عمله لا تشعر بالغيرة تجاه هذا الأمر فهو يستحقه، بالنسبة لوضعك المالي ستشعر باستقرار كبير في هذا الأمر.من المرجح أن يتعرض شريك حياتك اليوم لضغط كبير، قد يحتاج منك بعض التعاطف والدعم قد يجعلك هذا تشعر بالارهاق لكن لا تفكر في نفسك في هذا الوقت فشريك حياتك يحتاج اليك.تشعر ببعض الغرور اليوم، حاول أن تستغل طاقتك في أن تواجه كل من يحاول أن يشكك في مصداقيتك، ولكي تشعر بمزاج أفضل عليك القيام ببعض التمرينات الرياضية.قد تكون قدمت العديد من المعلومات الخاطئة اليوم، حاول أن تتدارك الأمور ولا تنجرف وراء معلوماتك الخاطئة، حاول أن تصل الى الحقيقة وهذا يساعدك للوصول الى قرار أفضل.