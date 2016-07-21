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أسرة اللواء حامد حمودة تهدي مقتنياته لمكتبة الإسكندرية

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أسرة اللواء حامد حمودة تهدي مقتنياته لمكتبة الإسكندرية أسرة اللواء حامد حمودة تهدي مقتنياته لمكتبة الإسكندرية
أهدت أسرة اللواء حامد حمودة؛ مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى السابق، مقتنيات اللواء لمكتبة الإسكندرية، والتى ستقوم المكتبة بإتاحتها عبر موقع ذاكرة المعاصرة الرقمي، ضمن برنامج توثيق تاريخ مصر والشخصيات التاريخية التى أثرت فى تاريخنا المعاصر، والذى تتبناه المكتبة للحفاظ على تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

وتشمل المجموعة بعض قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالقوانين العسكرية، بالإضافة إلى مجموعة القلادات والنياشين وشهادات التقدير التي حصل عليها اللواء خلال فترة عمله بالقوات المسلحة، حيث كان له دورًا مهمًا في تطوير القوانين العسكرية التي يُعمل بها حتى اليوم.

يذكر أن اللواء حامد حمودة كان قد اشترك في إعادة محاكمة الفريق صدقي محمود، قائد القوات الجوية عقب نكسة 1967، كما اشترك في قضية مقتل الشيخ الذهبي وطلبة الكلية الفنية العسكرية، كما أشترك في إصدار أحكام في قضايا تنظيم الجهاد والتكفير والهجرة، ومن بين القضايا المهمة التي اشترك فيها؛ محاكمة قتلة الرئيس الراحل أنور السادات.

ندوة علمية عن السياسة الشرعية بمكتبة الإسكندرية
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