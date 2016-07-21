برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت محظوظ اليوم بالحصول على فرصة فى العمل بمجال تحبه وانتظرته طويلا وقد يدفعك هذا إلى التفكير فى ترك عملك الأصلى والانخراط فى هذا العمل الجديد ورغم مخاوفك بشأن الاستقرار المالى إلا أنك ستكون مدفوعا بشغفك نحو العمل الجديد.
على الصعيد العاطفي: مفهومك عن الحب يجب أن يكون أوسع وأشمل ولا تجعله مقتصرا على العلاقة العاطفية مع شريك حياتك فعلى سبيل المثال من المهم أن تفكر فى أسرتك التى تقصر معها منذ وقت طويل وحاول أن تفكر فى كيفية تحقيق التوازن فى علاقاتك.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:اليوم تدرك أن بعض التغييرات المعتدلة فى أسلوب حياتك يمكن أن تساعدك على أن تعيش بطريقة أفضل ولهذا تقرر أن تتخلى عن بعض عاداتك السيئة الضارة بالصحة وستجد داخلك القوة للتشبث بها أيضًا.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: عليك التزامات كثيرة تحتاج لأن تقوم بها سواء فيما يتعلق بالعمل أو الحياة الشخصية وهو ما يجعلك تعانى شعورا بالضغط والتوتر فحاول أن تكون منظما وأن تسترخى لتتعامل مع هذه الالتزامات والضغوط.
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>أنت محظوظ اليوم بالحصول على فرصة فى العمل بمجال تحبه وانتظرته طويلا وقد يدفعك هذا إلى التفكير فى ترك عملك الأصلى والانخراط فى هذا العمل الجديد ورغم مخاوفك بشأن الاستقرار المالى إلا أنك ستكون مدفوعا بشغفك نحو العمل الجديد.
على الصعيد العاطفي: مفهومك عن الحب يجب أن يكون أوسع وأشمل ولا تجعله مقتصرا على العلاقة العاطفية مع شريك حياتك فعلى سبيل المثال من المهم أن تفكر فى أسرتك التى تقصر معها منذ وقت طويل وحاول أن تفكر فى كيفية تحقيق التوازن فى علاقاتك.
>
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:اليوم تدرك أن بعض التغييرات المعتدلة فى أسلوب حياتك يمكن أن تساعدك على أن تعيش بطريقة أفضل ولهذا تقرر أن تتخلى عن بعض عاداتك السيئة الضارة بالصحة وستجد داخلك القوة للتشبث بها أيضًا.
>
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: عليك التزامات كثيرة تحتاج لأن تقوم بها سواء فيما يتعلق بالعمل أو الحياة الشخصية وهو ما يجعلك تعانى شعورا بالضغط والتوتر فحاول أن تكون منظما وأن تسترخى لتتعامل مع هذه الالتزامات والضغوط.
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