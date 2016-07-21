برج الحوت حظك اليوم الخميس 21/7/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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الحياة العملية لمواليد برج الحوت ستحدث بها عدد من الأزمات الطفيفة تستطيع أن تتخطاها ، إذا كنت تقرر إقامة مشروع صغير عليك البدء هذه الفترة فهى الأنسب بالنسبة لك .تتعرض حياتك العاطفية لعدد من التوترات بسبب التعامل بأنانية و غموض لحد كبير ، عليك أن تكون أكثر وضوحا مع شريكك حتى لا تفقد ثقته .لمواليد برج الحوت الالتزامات الزائدة تشكل لك عبئا كبيرا، فالإجهاد الذى تتعرض له منذ فترة طويلة يحتاج فترة راحة وهدوء نفسى والاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك لكى تستعيد قوتك ونشاطك .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن تتحكم فى انفعالاتك ، و تعلم أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على الصعيد العائلى .