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برج الحوت حظك اليوم الخميس 21/7/2016

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برج الحوت حظك اليوم الخميس 21/7/2016 برج الحوت حظك اليوم الخميس 21/7/2016

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على الصعيد المهني:
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الحياة العملية لمواليد برج الحوت ستحدث بها عدد من الأزمات الطفيفة تستطيع أن تتخطاها ، إذا كنت تقرر إقامة مشروع صغير عليك البدء هذه الفترة فهى الأنسب بالنسبة لك .

على الصعيد العاطفي:
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تتعرض حياتك العاطفية لعدد من التوترات بسبب التعامل بأنانية و غموض لحد كبير ، عليك أن تكون أكثر وضوحا مع شريكك حتى لا تفقد ثقته .

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج الحوت الالتزامات الزائدة تشكل لك عبئا كبيرا، فالإجهاد الذى تتعرض له منذ فترة طويلة يحتاج فترة راحة وهدوء نفسى والاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك لكى تستعيد قوتك ونشاطك .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن تتحكم فى انفعالاتك ، و تعلم أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على الصعيد العائلى .
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مصر 365

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