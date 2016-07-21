برج الدلو حظك اليوم الخميس 21/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>

الحياة العملية لمواليد برج الدلو تحتاج للتركيز بنسبة أكبر ، فاعمل جاهدا على إبراز قدراتك العملية و ستنل تقدير من حولك .هناك تغيرات كبيرة فى علاقتك العاطفية ، ستفاجئ بعدد من المعلومات التى قد تساعدك فى فهم الدوافع وراء ردود أفعال شريكك "الغامضة" التى أدت إلى اضطراب العلاقة الفترة الماضية.لمواليد برج الدلو، حان الوقت كى تدرك قيمة و أهمية اتباع نظام غذائى جيد، فأنت تحتاج إلى فهم و تعديل النظام الغذائى الخاص بك وهو السبيل الوحيد لتحسين حالتك الصحية بشكل عام ، وهذا يمكن أن يحسن مجالات أخرى فى حياتك أيضا.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنه سيكون أمرا جيدا يستحق التقدير إذا كنت تكرس وقتك وطاقتك فى المشاركة فى بعض الأعمال الخيرية و الأنشطة الاجتماعية ، ومن هذا الطريق ستتعرف على الكثير من الأشخاص وستصنع شعبية بينهم .