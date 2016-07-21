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برج الدلو حظك اليوم الخميس 21/7/2016

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 21/7/2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 21/7/2016

على الصعيد المهني:
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الحياة العملية لمواليد برج الدلو تحتاج للتركيز بنسبة أكبر ، فاعمل جاهدا على إبراز قدراتك العملية و ستنل تقدير من حولك .

على الصعيد العاطفي:
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هناك تغيرات كبيرة فى علاقتك العاطفية ، ستفاجئ بعدد من المعلومات التى قد تساعدك فى فهم الدوافع وراء ردود أفعال شريكك "الغامضة" التى أدت إلى اضطراب العلاقة الفترة الماضية.

برج الدلو على الصعيد الصحى:
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لمواليد برج الدلو، حان الوقت كى تدرك قيمة و أهمية اتباع نظام غذائى جيد، فأنت تحتاج إلى فهم و تعديل النظام الغذائى الخاص بك وهو السبيل الوحيد لتحسين حالتك الصحية بشكل عام ، وهذا يمكن أن يحسن مجالات أخرى فى حياتك أيضا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنه سيكون أمرا جيدا يستحق التقدير إذا كنت تكرس وقتك وطاقتك فى المشاركة فى بعض الأعمال الخيرية و الأنشطة الاجتماعية ، ومن هذا الطريق ستتعرف على الكثير من الأشخاص وستصنع شعبية بينهم .

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مصر 365

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