برج الدلو حظك اليوم الخميس 21/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:
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الحياة العملية لمواليد برج الدلو تحتاج للتركيز بنسبة أكبر ، فاعمل جاهدا على إبراز قدراتك العملية و ستنل تقدير من حولك .
على الصعيد العاطفي:
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هناك تغيرات كبيرة فى علاقتك العاطفية ، ستفاجئ بعدد من المعلومات التى قد تساعدك فى فهم الدوافع وراء ردود أفعال شريكك "الغامضة" التى أدت إلى اضطراب العلاقة الفترة الماضية.
برج الدلو على الصعيد الصحى:
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لمواليد برج الدلو، حان الوقت كى تدرك قيمة و أهمية اتباع نظام غذائى جيد، فأنت تحتاج إلى فهم و تعديل النظام الغذائى الخاص بك وهو السبيل الوحيد لتحسين حالتك الصحية بشكل عام ، وهذا يمكن أن يحسن مجالات أخرى فى حياتك أيضا.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنه سيكون أمرا جيدا يستحق التقدير إذا كنت تكرس وقتك وطاقتك فى المشاركة فى بعض الأعمال الخيرية و الأنشطة الاجتماعية ، ومن هذا الطريق ستتعرف على الكثير من الأشخاص وستصنع شعبية بينهم .
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