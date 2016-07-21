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برج القوس حظك اليوم الخميس 21/7/2016

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برج القوس حظك اليوم الخميس 21/7/2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 21/7/2016

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برج القوس على الصعيد المهني:
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الحياة العملية لمواليد برج القوس تسير بخطى جيدة لكن لا تحاول إهمال نصائح من حولك ، وعليك إبراز مدى اهتمامك بمصلحة العمل وسيره.

على الصعيد العاطفي:
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أنت قادر هذه الفترة على تقييم علاقتك العاطفية مع شريكك ، واعلم أن قراراتك ستؤثر بشكل مباشر عليك وعلى شريكك .

برج القوس على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج القوس قد تواجه أعراضا غامضة تستحق استشارة طبيب ، فالتركيز على نفسك واحتياجاتك الشخصية أمر هام لا تهمله .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن هذه الفترة ستفاجئ بالكثير من الأخبار الجيدة التى ستبعث فى نفسك السعادة و تملأ الأجواء بالطاقة الإيجابية .
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مصر 365

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