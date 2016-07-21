برج الثور حظك اليوم الخميس 21 /7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> استقرارك على الصعيد المهنى ينعكس على حياتك اليومية بشكل إيجابى ، فحالتك المزاحية التى تحسنت مؤخرا قد تدفعك لتقديم الكثير من الأفكار التى تجعلك متميزا فى عملك ، فلا تتردد فى إبراز مهاراتك التى تميزك و أهمها الطموح و الإصرار على النجاح . على الصعيد العاطفي:

> أما حياة برج الثور العاطفية فهى مضطربة بعض الشىء ، فشريكك يتعامل معك بغموض شديد و هو ما يثير القلق بتفكيرك عن مصير علاقتكما . برج الثور على الصعيد الصحي:

> حالتك الصحية جيدة ، واتباعك المستمر لعادات الغذاء السليمة يجعلك فى أفضل حال ، إضافة إلى أنك بحاجة للتجديد فى حياتك اليومية ، فالسفر أفضل طريقة لتحسن حالتك المزاجية . توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور سلسلة من النجاحات يحققها الفترة المقبلة بمعاونة عدد من المقربين له .

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شبكةعيونالإخبارية

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