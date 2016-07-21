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برج الأسد حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

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برج الأسد حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016 برج الأسد حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:
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عليك تنظيم أعمالك اليوم وتوزيعها عل الآخرين بصورة تحفظ لك معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية، ولا تضغط على نفسك بدرجة أكبر،وخذ وقت راحة كافية للحد من الجهد ولكن مع الاخذ بالاعتبار ألا تكون كسولا.

على الصعيد العاطفي:
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حاول أن تغير بعض الملامح الرئيسية فى علاقتك العاطفية ،واعتمد هذه الفترة على نهج المغامرة فى الحياة وهذا سيشمل العديد من التجارب لتحقيق الهدف المطلوب ، كما أنك ستكون قادرا على الحفاظ على ثبات العلاقة العاطفية ،وهذه المغامرات ستكون مفيدة لتفكيك حالة التعقيد فى علاقاتك مع شريك حياتك، كما عليك أن تتعلم التعمق فى شخصية الشخص الذى تحبه بالشكل الأكبر وأن تدرك أن هنالك الكثير من الصفات الشخصية التى يمكن أن تساعدك على فهم شخصية حبيبك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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يومك سيكون خاليا من قوة وتماسك عضلاتك والبنية العامة لجسدك ،والجرى والرياضة سيكونان مفيدان للغاية بالنسبة لك فى هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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تبدو أن السعادة فى طريقها إليك فاتخذ قرارات تفيدك فى حياتك فى المستقبل وتقلل الضغوط عليك.

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مصر 365

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