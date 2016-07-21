وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع وزير الدفاع السعودى تطورات الحرب ضد داعش

اجتمع وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر أمس الأربعاء، مع ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء فى التحالف الدولى ضد "داعش" الذى يبدأ أعماله رسميًا اليوم الخميس، فى الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، إن الاجتماع ركز على تطورات الحرب ضد تنظيم "داعش" والنتائج التى حققتها الحملة العسكرية ضد التنظيم الإرهابى حتى الآن.

كما تطرق الاجتماع - وفقًا للبيان - إلى سبل تطوير القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية وعدد من القضايا الأمنية الإقليمية.