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مرور الجيزة يضبط 477 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

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مرور الجيزة يضبط 477 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر مرور الجيزة يضبط 477 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 477 مخالفة مرورية متنوعة منها 114 مخالفة نموذج 125 و 29 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 12 مركبة توك توك وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


>تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 16 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة

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مصر 365

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