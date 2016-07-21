ضبط راكبين حاولا تهريب 30 ألف دولار و68 ألف جنيه لقطر والإمارات

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة من ضبط محاولتين لتهريب 30 ألف دولار و68 ألف جنيه مصرى إلى قطر والإمارات العربية المتحدة بما يخالف قانون انتقال النقد بحوزة الركاب.

وأفاد مصدر بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطائرة القطرية المتجهة إلى الدوحة، اشتبه رجال التأمين فى راكب مصرى وبتفتيش حقائبه عثر على 30 الف دولار.

كما تمكنت السلطات الأمنية من ضبط راكب مصرى متجه إلى الإمارات وبحوزته 68 ألف جنيه مصرى وذلك أثناء إنهاء إجراءات طائرة شركة المصرية العالمية المتجهة إلى مدينة الشارقة.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضرين للراكبين وتحويلهما للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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