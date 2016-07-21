زحام على كوبرى اكتوبر لاصطدام سيارة ملاكى بدراجة بخارية وإصابة اثنين

أصيب شخصان بكدمات وجروح إثر إصدام سيارة ملاكى بدراجة بخارية، أعلى كوبرى أكتوبر الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور من المتجهة من مناطق وسط البلد إلى الجيزة.

كان غرفة عمليات مرور الجيزة تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية فى نادى الجزيرة، وعلى الفور انتقلت رجال المرور الى مكان الحادث وبصحبتهم ونش انقاذ لسحب السيارة والدراجة البخارية والعمل على تخفيف الكثافات المرورية التى نتجت عن الحادث .

زحام مرورى بسبب أعطال أتوبيس وسيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر