جابر عصفور فى رسالته لـ"شيخ الأزهر": "لك فى محمد عبده أسوة حسنة"

وجه الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، رسالته لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، قال فيها:" لك فى محمد عبده وأمثاله أسوة حسنة".

وحث "عصفور"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" عبر فضائية "النهار"، لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان داخل مجلس النواب، على تبنى قانون إلغاء التمييز، والوقوف ضد كل المواد التى فيها مساس بالإسلام المستنير وأن تكون مع حرية الرأى والتفكير بما فيها الاجتهاد فى الدين، قائلاً :" علينا أن نحاكم كل من يلجأ إلى تمييز فئة عن فئة".

خالد صلاح بـ"على هوى مصر" ينتقد محافظ المنيا ومدير الأمن فى التعامل مع أحداث العنف بالمحافظة..ويطالب بعدم تضخيم الموقف.. ويؤكد:ما يحدث "خناقة" لا يمكن وصفها بالفتنة الطائفية..ويرفض دعوات اقحام الرئاسة

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>- جابر عصفور: مناهج الأزهر تنتج "داعشى الهوى" وأرفض تصريحات الطيب ضد الشيعة

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