«كلنا الإمارات» تعرف بالسفر الآمن والتمثيل المشرف

نظمت جمعية كلنا الإمارات الليلة الماضية ندوة تحت عنوان «السفر الآمن والتمثيل المشَرف» حضرها مسلم سالم محمد بن حم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأدارها الإعلامي عبدالرحمن نقي البستكي في قاعة الاتحاد في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وقال مسلم بن حم: إن أبناء الإمارات يتشرفون بتسميتهم في كل مكان بالعالم بـ «أبناء زايد»، وملتزمون دوماً بالتمثيل المشرف للوطن وقيادته ومجتمعهم وأسرهم، حيث يشار إليهم بالبنان في مختلف الصعد بمبادراتهم الإنسانية الخيرة والداعمة لأواصر الصداقة مع شعوب العالم، ما يؤكد متانة تربيتهم وتنشئتهم العربية الأصيلة على أسس من الدين والأخلاق والعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

وأضاف أن الإماراتي أينما ذهب للسفر سواء للدراسة أو التدريب أو السياحة يمثل وطنه ودينه وعاداته وتقاليده ومجتمعه ويترك بصمة عنهم.

واستعرضت الندوة جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تقدم عبر موقعها الإلكتروني نصائح مهمة للسفر، منها التأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة، والمبادرة بالتسجيل في خدمة «تواجدي» على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية بتدوين البيانات المطلوبة، والالتزام بأنظمة وقوانين الدولة المضيفة والتقيد بشروط السفر والامتناع عن حمل المواد الممنوعة، وحفظ المستندات الرسمية من جوازات السفر وتذاكر الطيران والمقتنيات الشخصية الثمينة في أماكن آمنة، وعدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة مهما كان الأمر.