يحق للمواطنة غير المتزوجة الحصول على أرض بشروط

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان انه يحق للمواطنة غير المتزوجة التقدم بطلب ارض سكنية إذا بلغت 35 سنة فاكثر ولا يوجد لها عائل ملزم شرعا ولا يوجد لديها مسكن مناسب، مشيرة إلى أنه يمكن النظر في طلب المواطنة المتزوجة من غير مواطن إذا بلغت 35 سنة فأكثر، وإذا كان لديها ابنان أو أكثر يحملون جنسية الدولة ومسجلون في خلاصة قيد الأم المواطنة وكان والد الأبناء غير قادر على توفير السكن، حيث يعتبر الوالد عاجزا عن توفير السكن إذا توافرت أي من الحالات التالية: «دخله الشهري أقل من 15 ألف درهم، أو نصيب الفرد من دخل الأسرة اقل من 2500 درهم، أو عليه حكم قضائي بالإعسار، أو مسجون لمدة لا تقل عن سنة ولا يملك مسكنا، أو معاق، أو أية حالات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة».

جاء ذلك في الشروط الواجب توفرها في برنامج منح الأراضي السكنية في إطار قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بشأن نظام برامج المنح السكنية في إمارة أبوظبي الصادر مؤخرا.

وقالت الهيئة إنه يحق للمطلقة التقدم بطلب لمنحة ارض سكنية في حال كان الطلاق بائنا بينونة كبرى أو مضى على الطلاق ثلاث سنوات إذا لم يكن بائنا بينونة كبرى وإذا كانت حاضنة لأبنائها وكان والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن، حيث يعتبر الوالد عاجزا عن توفير المسكن إذا توافرت أي من الحالات التالية: دخله أقل من 15 ألف درهم ونصيب الفرد من دخل الأسرة اقل من 2500 درهم شهرياً، أو عليه حكم قضائي بالإعسار، أو مسجون لمدة لا تقل عن سنة ولا يملك مسكناً، أو معاق، أو يتلقى مساعدات اجتماعية، أو أية حالات أخرى يوافق عليها المجلس.

وأوضحت انه يحق للأرملة التقدم بطلب لمنحة ارض سكنية إذا كانت حاضنة لأبنائها الذكور الذين لم يتجاوزوا 21 سنة أو الإناث غير المتزوجات ولا تملك أرضا سكنية أو مسكنا بصفة منحة او بالإرث من زوجها المتوفى حسب التقرير الاجتماعي الذي تعده الهيئة أو أية جهة تكفلها الهيئة بذلك.

وأكدت الهيئة أن برنامج منح الأراضي السكنية يتيح للمواطن الحصول على ارض سكنية مطورة ذات بنية تجارية متكاملة وجاهزة لأغراض بناء المساكن عليها.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على منحة الأراضي السكنية أن يكون حاملا لجنسية الدولة وخلاصة قيد صادرة من إمارة أبوظبي وان يكون قد أتم 21 سنة ميلادية للذكور و35 سنة ميلادية للإناث المطلقات وغير المتزوجات و27 سنة ميلادية للأرامل ويجوز أن تستثنى الحالات الإنسانية من شرط العمل، وألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أية خدمات إسكانية من أية جهة حكومية سواء كانت تجارية أو محلية باستثناء الحالات التي يقرر المجلس استثناءها على ألا تدخل حصة الوريث في أرض سكنية أو مسكن في عداد المنح المذكورة.

ويشترط الإقامة في الدولة بصفة دائمة ومستمرة للمواطنات المتزوجات من غير المواطنين لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية وللمطلقات والأرامل من غير المواطنين 5 سنوات متتالية ما لم تتطلب طبيعة العمل غير ذلك، وألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الحصول على منحة ارض سكنية منفردا او بالاشتراك مع آخرين، فيما عدا حالة الإرث، وأن يكون قد تقدم بطلب قرض بناء بالتزامن مع طلب منحة الأرض السكنية او قدم ما يثبت قدرته المالية الذاتية على البناء، وتقديم تعهد خطي بالبناء على الأرض الممنوحة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ قرار الحصول على قرض البناء او تاريخ قرار الحصول على منحة الأرض السكنية في حال التمويل الذاتي.

ويشترط للتقدم بطلب الحصول على منحة الأرض السكنية أن يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب على 15 ألف درهم وألا يقل نصيب الفرد عن 2500 درهم شهريا من دخل الأسرة.

وانه مع مراعاة الظروف الطارئة والقوة القاهرة يتعهد مقدم الطلب بمباشرة البناء على الأرض السكنية الممنوحة له خلال المدة المذكورة وبخلاف ذلك يتم سحب الأرض السكنية الممنوحة، ويكون للمواطن الحق بالتقدم بطلب جديد للحصول على منحة الأرض السكنية بعد مرور سنتين من تاريخ سحب الأرض المخصصة له مسبقا.

محظورات

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنه يحظر التصرف في الأرض السكنية بالبيع او الهبة او الإيجار او بأية وسيلة للتصرف إلا بعد توافر الشروط التالية مجتمعة وهي«إتمام البناء والحصول على كافة التراخيص اللازمة للأشغال، وتوفير المسكن الملائم للأسرة وفقا لتقدير الهيئة، والالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة».

ويمكن للمواطن طلب استبدال منحة الأرض السكنية بمنحة مسكن جاهز من مخزون الهيئة أو من مستفيدين آخرين من برامج الهيئة على أن يتنازل عن الأرض السكنية الممنوحة له مسبقا، ويلغي طلب القرض وبشرط توافر الشروط والأحكام الخاصة ببرنامج منح المساكن الجاهزة.