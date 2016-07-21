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نائب مرشد الإخوان السابق: الجيش التركى لن ينسى أن جنوده "اتمسح بهم البلاط"

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نائب مرشد الإخوان السابق: الجيش التركى لن ينسى أن جنوده "اتمسح بهم البلاط" نائب مرشد الإخوان السابق: الجيش التركى لن ينسى أن جنوده "اتمسح بهم البلاط"
قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان السابق، إنه كانت هناك معلومات عن طريق أجهزة المخابرات المدنية فى تركيا بتخطيط البعض لإنقلاب عسكرى، وعلم المخططون بتسريب موعد الإنقلاب وغيروا ساعة الصفر فى تمام الساعة التاسعة مساءً بدلا من الثالثة فجرا.

وأضاف نائب المرشد السابق، خلال لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج ممكن المذاع على قناة "سى بى سى" أن أردوغان كان مستعدا للإنقلاب، والحكومة التركية مسيطرة الآن سيطرة كاملة ولكن بعد تعرض الجيش لهزة عنيفة وتم "مسح البلاط" بأفراده، ولن تنسى القوات المسلحة التركية ذلك.

- نائب مرشد الإخوان السابق: هنيئا للشعب المصرى بجيشه الوطنى
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>- نائب مرشد الإخوان السابق: حفظ الله جيش مصر حامى العروبة
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