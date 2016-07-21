رئيس غامبيا يتسلم أوراق اعتماد محمد الراشدي

تسلم الشيخ البروفسور الحاج يحي جامح رئيس جمهورية غامبيا الإسلامية أوراق اعتماد محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال كسفير غير مقيم للدولة لدى غامبيا الإسلامية.

ونقل السفير - خلال اللقاء الذي تم في القصر الرئاسي في العاصمة بانجول - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه حمل رئيس غامبيا سفير الدولة أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى شعب دولة الإمارات، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتينة بين البلدين وعبر عن إعجابه بالتجربة الإماراتية الفريدة في النمو والتطور والتي تحققت بفضل قيادتها الرشيدة.

وأكد السفير حرص دولة الإمارات على توثيق عرى التعاون والصداقة مع جمهورية غامبيا الإسلامية ودعم العلاقات الثنائية القائمة وتطويرها بين البلدين الصديقين وأنه سيسعى جاهدا لتعزيزها على مختلف القطاعات.

وفي ختام اللقاء تمنى الرئيس للراشدي التوفيق في مهمته لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.