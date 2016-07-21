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مختار مختار لـ في الجول: الزمالك لن يتأثر بالغيابات.. ولا ألعب على ركلات الترجيح

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مختار مختار لـ في الجول: الزمالك لن يتأثر بالغيابات.. ولا ألعب على ركلات الترجيح مختار مختار لـ في الجول: الزمالك لن يتأثر بالغيابات.. ولا ألعب على ركلات الترجيح

"لن ألعب على ركلات الترجيح" هكذا تحدث مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك التي ستقام في ربع نهائي كأس يوم الخميس.

وبدأ مختار حديثه لـFilGoal.com قائلا:"أتمنى إرضاء طموحات الجماهير بتحقيق لقب كأس مصر، ولكنني لن ألعب بنية الذهاب لركلات الترجيح".

وأوضح السبب"لأنني لا أضمن أن أفوز بها كما أنه بدنيا سيكون من الصعب على اللاعبين إكمال 120 دقيقة خاصة وإننا في نهاية الموسم الكروي".

في الوقت ذاته أكد المدير الفني لزعيم الثغر أنه سيواجه الزمالك بحرص دفاعي لإيقاف مهارات لاعبيه التي تصنع الفارق في أي مواجهة.

وعن الغيابات التي يعاني منها الزمالك بعد إصابة محمد إبراهيم واحتراف محمود عبد المنعم "كهربا" يؤمن مختار مختار أن الفريق الأبيض لن يتأثر.

وأكمل"الفرق الكبرى لا تتأثر بالغيابات، لذا فمواجهة الزمالك لن تكون سهلة كما يتخيل البعض".

وأتم"سنفتقد غياب عبد الرحمن فاروق للإيقاف ومحمد شعراوي لم يتم استدعائه للقائمة وكذلك هاني سعيد الذي رحل عن الفريق".

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