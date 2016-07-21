المصري يوضح لـ في الجول موقفه من بيع محمد مجدي وكابوريا للزمالك

ما هو موقف المصري من بيع لاعبيه محمد مجدي وأحمد موسى "كابوريا" إلى الزمالك؟ رئيس النادي البورسعيدي سمير حلبية يجيب لـFilGoal.com.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن قيام الزمالك بالتواصل مع محمد مجدي مدافع المصري من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

قبل أن يكشف FilGoal.com أيضا تواصل الزمالك مع أحمد كابوريا ومعرفة رغبته في الانتقال للزمالك خلال الصيف الجاري. (طالع التفاصيل)

وتحدث سمير حلبية قائلا:"لا يوجد لدي مشكلة في انتقال محمد مجدي للزمالك".

واستدرك"لكن أنا أنتظر حاليا التقرير الفني الذي يعده حسام حسن مدرب الفريق، والقرار النهائي سواء بالموافقة أو الرفض في ذلك الأمر سيكون له".

أما عن كابوريا واصل حلبية حديثه لـFilGoal.com قائلا:"عندما تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك معي طلب ضم محمد مجدي فقط، لكن ما حدث مع كابوريا كان مجرد استطلاع رأي اللاعب قبل التحدث معنا بشكل رسمي".

وواصل"لكن بالنسبة لي فالتخلي عن كابوريا سيكون أمر صعب للغاية، فنحن نريد بناء فريقا قويا للاستعداد للموسم المقبل والمنافسة على مركز مؤهل لإحدى البطولات الإفريقية".