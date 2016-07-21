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تقرير: مصطفى فتحي على رادار ليل الفرنسي

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تقرير: مصطفى فتحي على رادار ليل الفرنسي تقرير: مصطفى فتحي على رادار ليل الفرنسي

أفادت تقارير فرنسية أن فريق ليل يهتم بضم مصطفى فتحي جناح الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية.

مصطفى فتحي البالغ من العمر 22 عاما تألق مع الزمالك في الموسم الماضي وجذب أكثر من فريق أوروبي لضمه.

وأشار تقرير (بوت فوتبول كلوب) الفرنسي إلى أن عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الجناح المغربي سفيان بوفال مع ليل جعل الفريق الفرنسي يهتم بضم بديل له.

وأكد الموقع الفرنسي وفقا لمصادره أن مصطفى فتحي هو البديل المقترح لبوفال في حالة رحيله للانضمام لأحد الأندية الإنجليزية.

يذكر أن الزمالك رفض عرضا من بولونيا لضم فتحي على سبيل الإعارة لمدة موسم لضعف المقابل المادي.

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