وادي دجلة يكشف لـ في الجول حقيقة رغبة كارتيرون في ضم معروف يوسف

أكد حازم خيرت مدير شركة الكرة في وادي دجلة أن ناديه ليس مهتما بضم معروف يوسف لاعب خط وسط الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أسامة فرحات وكيل أعمال اللاعب النيجيري قد أكد في وقت سابق أن وادي دجلة استطلع رأيه عن إمكانية انضمام معروف لصفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

وتحدث مدير شركة الكرة بدجلة لـFilGoal.com قائلا:"لم نتفاوض مع معروف يوسف فهو ليس من ضمن احتياجاتنا".

وأكمل"باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق سافر للحصول على فترة راحة قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد وقام بتسليمنا قائمة باللاعبين الذين يرغب في ضمهم".

وبسؤاله عن هل تضمنت تلك القائمة اسم معروف يوسف أجاب"لا لم يكن اسمه من بينهم".