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أنشيلوتي: ليفاندوفسكي لن يرحل لريال مدريد

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أنشيلوتي: ليفاندوفسكي لن يرحل لريال مدريد أنشيلوتي: ليفاندوفسكي لن يرحل لريال مدريد

(إفي): أفادت وسائل إعلام إسبانية يوم الأربعاء بأن المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أعرب صراحة عن رفضه القاطع لانتقال مهاجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر المهاجم البولندي أحد أبرز اللاعبين الذين يضعهم النادي الملكي على قائمة أولوياته للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، وذلك على الرغم من أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2016) في فرنسا، والتي تأهل فيها البولندي لربع النهائي قبل أن يخرج أمام الفائزة باللقب، البرتغال.

وكان اللاعب قد صرح في نهاية شهر مايو الماضي برغبته في خوض تجربة جديدة. "أريد خوض تجربة جديدة"، في الوقت الذي خرج فيه رئيس النادي البافاري، كارل هاينز رومينيجه، ليؤكد أن المهاجم الدولي لن يرحل. "سيبقى في صفوف البايرن لأنه أحد أفضل المهاجمين في العالم".

ومن جانبه، خرج كارلو أنشيلوتي بتصريحات نقلتها (إي إس بي إن) الرياضية بأنه يرفض تماما رحيل ليفا لصفوف الميرينجي لاسيما وأن الأخير يمتلك أفضل اللاعبين في هذا المركز.

وقال المدرب الأسبق لريال مدريد حول هذه النقطة:"لديهم أفضل اللاعبين في هذا المركز مثل بنزيمة وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو. حقيقة الأمر أنهم لا يحتاجون إليه في الخط الأمامي، وحتى إذا ما كانوا يحتاجونه، البايرن لن يفرط فيه".

وتابع متسائلا"لماذا نفرط بمحض إرادتنا في أحد أفضل المهاجمين في العالم؟".

ونفى أنشيلوتي الشائعات التي أثيرت في الفترة الأخيرة بإمكانية عقد صفقة تبادلية تتضمن انضمام ألبارو موراتا لصفوف الفريق البافاري مقابل التفريط في خدمات ليفاندوفسكي.

وأوضح"الحقيقة الوحيدة في هذه الشائعات هي أن موراتا، اكتشافي عندما كنت مدربا لريال مدريد، هو لاعب جيد للغاية، ولكني لن أقبل بمقايضة ليفاندوفسكي مقابل أي لاعب آخر في العالم".

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