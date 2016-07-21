أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سكاي سبورتس: سام ألارديس مدربا لمنتخب إنجلترا

Google+ Print
سكاي سبورتس: سام ألارديس مدربا لمنتخب إنجلترا سكاي سبورتس: سام ألارديس مدربا لمنتخب إنجلترا

أكدت سكاي سبورتس البريطانية أن سام ألارديس هو المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا مشيرة أن الإعلان الرسمي سيكون خلال 24 ساعة.

وكان روي هودسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد رحل عقب الفشل في يورو 2016.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الإنجليزي قد اتفق مع سام ألارديس على تولي مسؤولية تدريب منتخب الأسود الثلاثة.

وسيكون الإعلان الرسمي يوم الخميس من قبل الاتحاد الإنجليزي بعد الاتفاق أيضا مع سندرلاند مديره الفني.

المرشحان لتدريب كانا سام ألارديس وستيف بروس المدير الفني لهال سيتي قبل أن تُرجح كفة الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة