سكاي سبورتس: سام ألارديس مدربا لمنتخب إنجلترا

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن سام ألارديس هو المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا مشيرة أن الإعلان الرسمي سيكون خلال 24 ساعة.

وكان روي هودسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد رحل عقب الفشل في يورو 2016.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الإنجليزي قد اتفق مع سام ألارديس على تولي مسؤولية تدريب منتخب الأسود الثلاثة.

وسيكون الإعلان الرسمي يوم الخميس من قبل الاتحاد الإنجليزي بعد الاتفاق أيضا مع سندرلاند مديره الفني.

المرشحان لتدريب المنتخب كانا سام ألارديس وستيف بروس المدير الفني لهال سيتي قبل أن تُرجح كفة الأول.