أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول – كيف ستنقذ ' الصفقة الثانية ' موسم ريال مدريد

Google+ Print

مازال ريال مدريد خارج سوق الإنتقالات هذا الصيف ولم يقم سوى بإعادة شراء ألفارو موراتا من يوفنتوس الإيطالي ليكون هو اللاعب الوحيد الذي انضم للوس بلانكوس كتدعيم لصفوف الفريق حتى الأن على الرغم من بدء الموسم الإعدادي للفريق تحت قيادة زيدان في مونتريال بكندا.

ولكن شهدت تدريبات الفريق تدعيم آخر وهو تواجد المعد البدني الإيطالي أنطونيو بنتوس في ظهور غير متوقع من جانب متابعي تدريبات ريال مدريد ليكون هو ثاني صفقات تدعيم ريال مدريد الصيفية.

CnqqqSeWcAAXIEm.jpg:large

من هو بنتوس؟

المدرب الإيطالي صاحب الـ53 عاما سبق له قام بالتدريب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وتولى تدريب مدرب ريال مدريد نفسه خلال تلك الفترة وتواجد أيضا بالدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي وسندرلاند ووستهام وبالدوري الفرنسي مع موناكو ومارسيليا وليون.

G578ffe16ef750.jpg

مقاومة ليون

مكالمة هاتفيه من زيدان لمدربه السابق باليوفنتوس كانت كفيله بإقناعه للانضمام لفريق عمله بريال مدريد على الرغم من رفض ليون ومديره التنفيذي لأي إمكانية لخروج أنطونيو بنتوس من ناديهم وتمسكهم بالعقد الجديد الذي وقعه المدرب مع النادي الفرنسي والذي يمتد حتى 2019.

وكان رئيس ليون قد صرح أكثر من مرة برفضه لعملية انتقال أنطونيو بنتوس إلى ريال مدريد ومقاومته لتلك الصفقة ليقرر المدرب الإيطالي والنادي الإسباني بفسخ تعاقد المدرب مع ليون ودفع الشرط الجزائي المتواجد بالعقد والذي يتيح للمدرب الرحيل بعد 15 يوما من إبلاغ النادي بقراره.

إصابات مدريد

G578ffe178339d.jpg

النادي الملكي الموسم الماضي كان من أكثر الأندية الأوروبية تعرضا للإصابات حيث تخطى عدد إصابات الفريق الـ30 إصابه عضلية ومكرره بالموسم الماضي، فعلى سبيل المثال فإن الـBBC ثلاثي هجوم ريال مدريد بيل ورونالدو وبنزيمة لم يشاركوا معاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي سوى في 4 مباريات بسبب الإصابات المختلفة.

وفي الدوري الإسباني غاب الثلاثي عن مجموع 27 مباراة بسبب إصابات مكرره بالنسبة لكل لاعب حيث كان يعاني جاريث بيل من شد عضلي مكرره بعضلة "السمانة" في حين كان يعاني بنزيمة من إصابه مكررة بالعضلة الخلفية وغاب رونالدو عن نهاية الليجا بسبب إصابة بالعضلة الخلفية.

تدريب أول

G578ffe17e0366.jpg

"هذا فقط يومنا الأول"

كان هذا تعليق بنتوس بعد ظهوره في تدريبه الأول مع ريال مدريد بمدينة مونتريال في كندا حيث بدأ اللوس بلانكوس معسكرهم الإعدادي لموسم 2016/2017، قد يكون من المبكر الحكم على طريقة عمل بنتوس وفعاليتها ولكن تأثيره كان واضحا على اللاعبين وزيدان الذي شارك اللاعبين التدريبات البدنية اليوم.

يعتبر بنتوس من المدربين الذين يسعوا لاستخدام الكرة بشكل أكبر بالتدريبات البدنية وبدأ تدريبات اليوم ولمدة ساعتين بتدريبات قوية ظهر تأثيرها على لاعبي الفريق ولاحظها الصحفيين المتواجدين بأرض الملعب لمتابعة التدريب وكانت الملحوظه الأكبر إنهاء التدريب بنصف ساعة من الركض في ظل إرهاق واضح للاعبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع