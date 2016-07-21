تقرير في الجول – كيف ستنقذ ' الصفقة الثانية ' موسم ريال مدريد

مازال ريال مدريد خارج سوق الإنتقالات هذا الصيف ولم يقم سوى بإعادة شراء ألفارو موراتا من يوفنتوس الإيطالي ليكون هو اللاعب الوحيد الذي انضم للوس بلانكوس كتدعيم لصفوف الفريق حتى الأن على الرغم من بدء الموسم الإعدادي للفريق تحت قيادة زيدان في مونتريال بكندا.

ولكن شهدت تدريبات الفريق تدعيم آخر وهو تواجد المعد البدني الإيطالي أنطونيو بنتوس في ظهور غير متوقع من جانب متابعي تدريبات ريال مدريد ليكون هو ثاني صفقات تدعيم ريال مدريد الصيفية.

من هو بنتوس؟

المدرب الإيطالي صاحب الـ53 عاما سبق له قام بالتدريب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وتولى تدريب مدرب ريال مدريد نفسه خلال تلك الفترة وتواجد أيضا بالدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي وسندرلاند ووستهام وبالدوري الفرنسي مع موناكو ومارسيليا وليون.

مقاومة ليون

مكالمة هاتفيه من زيدان لمدربه السابق باليوفنتوس كانت كفيله بإقناعه للانضمام لفريق عمله بريال مدريد على الرغم من رفض ليون ومديره التنفيذي لأي إمكانية لخروج أنطونيو بنتوس من ناديهم وتمسكهم بالعقد الجديد الذي وقعه المدرب مع النادي الفرنسي والذي يمتد حتى 2019.

وكان رئيس ليون قد صرح أكثر من مرة برفضه لعملية انتقال أنطونيو بنتوس إلى ريال مدريد ومقاومته لتلك الصفقة ليقرر المدرب الإيطالي والنادي الإسباني بفسخ تعاقد المدرب مع ليون ودفع الشرط الجزائي المتواجد بالعقد والذي يتيح للمدرب الرحيل بعد 15 يوما من إبلاغ النادي بقراره.

إصابات مدريد

النادي الملكي الموسم الماضي كان من أكثر الأندية الأوروبية تعرضا للإصابات حيث تخطى عدد إصابات الفريق الـ30 إصابه عضلية ومكرره بالموسم الماضي، فعلى سبيل المثال فإن الـBBC ثلاثي هجوم ريال مدريد بيل ورونالدو وبنزيمة لم يشاركوا معاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي سوى في 4 مباريات بسبب الإصابات المختلفة.

وفي الدوري الإسباني غاب الثلاثي عن مجموع 27 مباراة بسبب إصابات مكرره بالنسبة لكل لاعب حيث كان يعاني جاريث بيل من شد عضلي مكرره بعضلة "السمانة" في حين كان يعاني بنزيمة من إصابه مكررة بالعضلة الخلفية وغاب رونالدو عن نهاية الليجا بسبب إصابة بالعضلة الخلفية.

تدريب أول

"هذا فقط يومنا الأول"

كان هذا تعليق بنتوس بعد ظهوره في تدريبه الأول مع ريال مدريد بمدينة مونتريال في كندا حيث بدأ اللوس بلانكوس معسكرهم الإعدادي لموسم 2016/2017، قد يكون من المبكر الحكم على طريقة عمل بنتوس وفعاليتها ولكن تأثيره كان واضحا على اللاعبين وزيدان الذي شارك اللاعبين التدريبات البدنية اليوم.

يعتبر بنتوس من المدربين الذين يسعوا لاستخدام الكرة بشكل أكبر بالتدريبات البدنية وبدأ تدريبات اليوم ولمدة ساعتين بتدريبات قوية ظهر تأثيرها على لاعبي الفريق ولاحظها الصحفيين المتواجدين بأرض الملعب لمتابعة التدريب وكانت الملحوظه الأكبر إنهاء التدريب بنصف ساعة من الركض في ظل إرهاق واضح للاعبين.