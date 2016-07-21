أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اكتشاف جين جديد يفسر السبب العلمى وراء حبك لمشروبات الكافيين

Google+ Print
اكتشاف جين جديد يفسر السبب العلمى وراء حبك لمشروبات الكافيين اكتشاف جين جديد يفسر السبب العلمى وراء حبك لمشروبات الكافيين
سلطت الأبحاث الضوء حول فوائد وأضرار القهوة واختلفت الآراء حول صحة هذه الأبحاث، ولم يفكر أحد فى التعرف على السبب الحقيقى وراء تعلق الملايين بكل منتجات الكافيين وارتباط تفاصيل حياتهم بتناول هذه المنتجات.

أجابت على هذا السؤال دراسة لأستاذ علم التغذية فى جامعة "تورنتو" "أحمد سوهيمى" من خلال اكتشاف جين محدد يطلق عليه اسم "CYP1A2" المشارك فى عملية التمثيل الغذائى للكافيين وتأثيرة على القلب.

وكشف بحثه الذى نشر على الموقع الأمريكى "هيلث" أن الأفراد الذين يملكون نسختين من جين "CYP1A2" من الوالدين يستطيع جسمهم امتصاص الكافيين بمعدل أربع مرات أسرع من غيرهم الذين يمتلكون نسخة واحدة من الجين، وهو ما يجعلهم محبين لتناوله دائما.

أجريت هذه الدراسة على 4000 فرد، واستطاعوا من خلال هذه العينة التأكد من أن تناول أربع أكواب أو أكثر يوميا رتبط بإصابة 36% من العينة بالنوبات القلبية، وأن تناول أقل من هذه الأكواب يساعد على عملية تمثيل غذائى أسرع وحافظوا على صحتهم من الإصابة بالنوبة القلبية.

وأشار الدكتور "سوهيمى" أن الكافيين يرتبط أكثر بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من بطء امتصاص مواد كافيين، ومن جانب آخر أضاف الدكتور "مارلين كورنيليس" من مدرسة "فاينبيرج" جامعة "نورث وسترن" قائلا: "ليس فقط جين "CYP1A2" هو الوحيد المسئول عن التمثيل الغذائى للكافيين ولكن هناك العديد من الجينات التى سيتم اكتشافها فى القريب.

ضيفها لقهوتك.. دراسة: القرفة تحسن القدرة على التعلم وتعزز الذاكرة

انتبهوا.. شرب الشاى أو القهوة أكثر من 5 مرات يوميا "إدمان"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365