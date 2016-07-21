اكتشاف جين جديد يفسر السبب العلمى وراء حبك لمشروبات الكافيين

سلطت الأبحاث الضوء حول فوائد وأضرار القهوة واختلفت الآراء حول صحة هذه الأبحاث، ولم يفكر أحد فى التعرف على السبب الحقيقى وراء تعلق الملايين بكل منتجات الكافيين وارتباط تفاصيل حياتهم بتناول هذه المنتجات.

أجابت على هذا السؤال دراسة لأستاذ علم التغذية فى جامعة "تورنتو" "أحمد سوهيمى" من خلال اكتشاف جين محدد يطلق عليه اسم "CYP1A2" المشارك فى عملية التمثيل الغذائى للكافيين وتأثيرة على القلب.

وكشف بحثه الذى نشر على الموقع الأمريكى "هيلث" أن الأفراد الذين يملكون نسختين من جين "CYP1A2" من الوالدين يستطيع جسمهم امتصاص الكافيين بمعدل أربع مرات أسرع من غيرهم الذين يمتلكون نسخة واحدة من الجين، وهو ما يجعلهم محبين لتناوله دائما.

أجريت هذه الدراسة على 4000 فرد، واستطاعوا من خلال هذه العينة التأكد من أن تناول أربع أكواب أو أكثر يوميا رتبط بإصابة 36% من العينة بالنوبات القلبية، وأن تناول أقل من هذه الأكواب يساعد على عملية تمثيل غذائى أسرع وحافظوا على صحتهم من الإصابة بالنوبة القلبية.

وأشار الدكتور "سوهيمى" أن الكافيين يرتبط أكثر بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من بطء امتصاص مواد كافيين، ومن جانب آخر أضاف الدكتور "مارلين كورنيليس" من مدرسة "فاينبيرج" جامعة "نورث وسترن" قائلا: "ليس فقط جين "CYP1A2" هو الوحيد المسئول عن التمثيل الغذائى للكافيين ولكن هناك العديد من الجينات التى سيتم اكتشافها فى القريب.

ضيفها لقهوتك.. دراسة: القرفة تحسن القدرة على التعلم وتعزز الذاكرة

انتبهوا.. شرب الشاى أو القهوة أكثر من 5 مرات يوميا "إدمان"

>