برلمانى يطالب بزيادة معديات قناة السويس بين مدينتى القنطرة

قال عصام منسى، عضو مجلس النواب، عن محافظة الإسماعيلية إنه توصل لاتفاق مع هيئة قناة السويس لتشغيل معديتين لنقل الأفراد بين ضفتى المجرى الملاحى.

وأضاف منسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه طلب من مكتب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس ترسانة بورسعيد دعم مرفق معديات القناة بين مدينتى القنطرة شرق وغرب بمعديات حديثة إضافية وصيانة المعديات الموجودة حاليًا .

وكان جازى سعد، عضو مجلس النواب عن وسط سيناء قد تقدم بطلب إحاطة حول تعطل معديات نقل الركاب والسيارات عبر قناة السويس خاصة مناطق معديات سرابيوم ونمرة 6 والفردان والقنطرة، وتسبب الأعطال فى تكدس السيارات، وتدخل نائبان من الإسماعيلية لدعم طلب الإحاطة والتواصل مع الفريق مميش .

وقال منسى: "إحيانًا تعمل معدية واحدة بين ضفتى القناة ما يتسبب فى تكدس المواطنين والسيارات على الصفتين، وأيضًا المعدية تعتبر منفذًا لسكان شمال سيناء للعبور للعمل والعلاج فى الإسماعيلية والقاهرة أو العودة لمنازلهم".

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