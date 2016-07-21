نائبة دمنهور: أياد خفية وراء تفاقم مشكلة مياه الشرب بالبحيرة

طالبت النائبه البرلمانية سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور بالبحيرة، مجلس الوزراء بتشكيل لجنة موسعة لتقصى الحقائق لحل أزمة مياه الشرب المتواصلة خلال الاشهر الماضية خاصة فى قرى محافظة البحيرة.

وأوضحت النائبه البرلمانية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هناك أيد خفية تحاول افتعال المشكلات الخدمية وتصديرها من أجل إسقاط الدولة ومنها مشكلة مياه الشرب التى تواصلت لمدة طويلة دون أى حلول جذرية من قبل المسئولين.

واتهمت سناء برغش شركة مياه الشرب بالبحيرة بالتقصير فى حل هذه المشكلة باهمال إدارتها وعدم اتباع التخطيط السليم لمواجهة الأزمات خاصة مع توفر الإمكانيات اللازمة لدى الشركة.

ولفتت أنها ستتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب حول هذه المشكلة الحياتية الغير مسبوقة والتى يعانى منها الآلاف من المواطنين وانها ستكشف بالمستندات كافة المقصرين والمتورطين فى هذه المشكلة.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الأؤنه الأخيرة حالة من الغضب بين الأهالى خاصة بالمراكز والقرى لنقص مياه الشرب مما يضطرهم الى الاعتماد فى معيشتهم على الطلمبات الحبشية الغير نظيفة لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب بعدة قرى بمراكز البحيرة |اليوم السابع

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