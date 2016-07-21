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وكيل "سياحة" البرلمان: خسائر مصر للطيران تجاوزت 10 مليارات جنيه فى 2014

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وكيل "سياحة" البرلمان: خسائر مصر للطيران تجاوزت 10 مليارات جنيه فى 2014 وكيل "سياحة" البرلمان: خسائر مصر للطيران تجاوزت 10 مليارات جنيه فى 2014
قال أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت فى اجتماعها خسائر شركات للطيران، موضحًا أنه تم اكتشاف خسائر فى الشركة فى عام 2014، تقدر بـ10 مليارات و300 مليون جنيه.

وأضاف فى بيان أن اللجنة قررت عقد اجتماع خاص لمناقشة أسباب هذه الخسائر وإيجاد حلول لها، وكيفية مواجهة وزارة الطيران لمثل هذه الأزمات، مؤكدًا أن اللجنة ناقشت أوضاع العاملين بمصر للطيران فى الخارج، خاصة أنهم لا يخضعون للحد الأقصى للرواتب، ومدى قانونية ذلك، كذلك طريقة التعامل مع شركات مصر للطيران.

ولفت وكيل لجنة السياحة، إلى أن اللجنة ناشدت وزارة المالية، الوقوف بجانب شركة مصر للطيران وتخفيض الضرائب المفروضة عليها.


>بالصور.. لجنة السياحة بالبرلمان تناقش تقرير الجهاز المركزى بشأن "مصر للطيران"

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مصر 365

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