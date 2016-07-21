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رئيس جنوب السودان يؤكد لـ«السيسي» حرصه على تعزيز التعاون مع مصر

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رئيس جنوب السودان يؤكد لـ«السيسي» حرصه على تعزيز التعاون مع مصر رئيس جنوب السودان يؤكد لـ«السيسي» حرصه على تعزيز التعاون مع مصر

الرئيس

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان الذي أكد حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

واستعرض رئيس جنوب السودان، خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الداخلية في جنوب السودان.

وأكد الرئيس السيسي، خلال بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة مساء الأربعاء، دعم مصر للجهود المخلصة الرامية إلى تحقيق التهدئة في جنوب السودان، بما يضمن حقن دماء الأشقاء في جنوب السودان ويحقق الأمن والاستقرار لشعبه ويمهد الطريق لتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها شعب جنوب السودان الشقيق.

وأشار الرئيس، خلال الاتصال، إلى أن مصر سوف تواصل مساندة جهود التنمية في جنوب السودان، منوهاً إلى ما يربط مصر بهذا البلد الشقيق من علاقات وثيقة وروابط مشتركة.

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