وزير الصحة: انتهاء قوائم الانتظار للعلاج من فيروس سي 28 يوليو الجاري

أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، الأربعاء، إن يوم 28 يوليو الجاري هو بمثابة “بشرة خير” لكافة المصريين حيث ستنتهي قوائم انتظار مرضى فيروس سي بالكامل في مصر.. موضحا أنه تم بالفعل علاج 398 ألف مريض فيروس سي بتكلفة 2,8 مليار جنيه مصري بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وأنه جاري حاليا مشروعا أخر للمسح الطبي في كافة أنحاء الجمهورية لمعرفة الأعداد الحقيقية على أرض الواقع للمصابين بفيروس سي، حيث أن الأرقام الحالية للمصابين بالفيروس غير دقيقة.

وأوضح وزير الصحة – خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء – أنه سيتم عمل المسح الطبي بداية من الأول من أغسطس لكافة المرضى بالمستشفيات الحكومية والطلاب المتقدمين للجامعات المستجدين وأيضا للمتقدمين على بنوك الدم والمترددين على المعامل المركزية والمساجين.. موضحا أنه لن يترتب على هذا المسح الطبي أي مساس بالحقوق الدستورية للمواطنين الذين سيخضعون للفحص وسيتم ذلك بسرية كاملة وسيتم علاج المرضى فورا.