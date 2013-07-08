تركيب أسنان صناعية رخيصة تؤدى إلى التهابات بالفم

يسأل قارئ: أعانى من الآلام وتشققات باللسان بالإضافة إلى وجود روائح كريهة بالفم، ولا أعرف السبب مع العلم أنى قمت بتركيب جسر بالأسنان فهل يمكن أن تفيدونى؟

يجيب الدكتور أحمد رضوان استشارى أمراض اللثة والأسنان أن الكثيرين يهملون العناية بصحة الفم والأسنان وعدم استخدام فرشاة الأسنان، مع وسائل التنظيف الطبية مما يؤدى إلى وجود مشكلات متعددة بالفم ومنها الروائح الكريهة والتهابات اللسان.

بالإضافة إلى أن تركيب الأسنان الصناعية غير الصحية والرخيصة مثل الجسور التى يجريها الدجالون والخلاء على مهنة الطب تساعد على إنتاج رائحة فم، كذلك استخدام أطقم صناعية غير متقنة علميا وإهمال العناية بتنظيف الفم تساعد على تكوين رائحة فم.

أما عن إصابة القارئ بتشقق باللسان فمن المعروف أن سطح اللسان مكان خصب لنمو البكتيريا وخاصة فى الجزء الخلفى منه، وهناك عدة أنواع من تلك الالتهابات منها اللسان الجغرافى المتشقق ويظهر فيه احمرار وتورم فى بعض مناطق اللسان، وأن علاجه بسيط من خلال استخدام بعض المطهرات لكن تحت إشراف طبيب الأسنان.