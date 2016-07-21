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مجهولون يقتحمون مقر الحزب الناصرى بالبحيرة ويسرقون محتوياته

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مجهولون يقتحمون مقر الحزب الناصرى بالبحيرة ويسرقون محتوياته مجهولون يقتحمون مقر الحزب الناصرى بالبحيرة ويسرقون محتوياته
قام مجهولون باقتحام مقر الحزب الناصرى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وسرقوا بعض المستلزمات الكتابية والهدايا التذكارية.

من جانبه قال حمدى عقدة أمين الحزب الناصرى بالبحيرة، إنه فوجئ بكسر باب الحزب وسرقة بعض المحتويات والهدايا التذكارية الخاصة بأنشطة الحزب، مضيفا أنه تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 10847 قسم شرطة دمنهور لسنة 2016.

وطالب "عقدة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الأجهزة الأمنية بتكثيف الخدمات الأمنية على مقار الأحزاب لأنها جزء من مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنها المرة الثانية التى يتعرض لها الحزب للسرقة خلال الفترة الماضية.

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