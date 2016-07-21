ديلى ميل: تناول الأوميجا 3 يوميًا يحمى من الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 41%

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على دراسة علمية حديثة، أفادت أن النظام الغذائى الغنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والمستمدة من الأسماك الزيتية، يمكن أن تساعد على خفض خطر الوفاة من سرطان الأمعاء لدى المرضى.

ويشير البحث الذى نشر مؤخرًا على الإنترنت فى دورية جت، إلى أن المرضى الذين يعانون من سرطان الأمعاء قد يستفيدون من زيادة تناول الأسماك الزيتية للمساعدة فى إطالة بقائهم على قيد الحياة.

وأوضح الباحثون أن أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة (أوميجا) - وهى الحمض الدهنى (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وحمض (DPA) يمكنها منع نمو الورم والحد من تدفق الدم إلى الخلايا الخبيثة ( الأوعية الدموية).

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات 121 ألف و700 من المصابات بسرطان الأمعاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 55 عامًا.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون الوجبات الغذائية التى تحتوى على مستويات مرتفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية كانوا أقل عرضة للموت من المرض.

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