«الوزراء»: منح معاش استثنائي لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية بشمال سيناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل القرار رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائي لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لرفع المعاناة عن المضارين، إثر عمليات مواجهة العناصر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء.

كما وافق المجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 992 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد كإمتداد لمدينة توشكى الجديدة، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير المسكن الملائم للمواطنين واقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على إدخال بعض التعديلات على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، بهدف تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة.